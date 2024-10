Fondazione Rossini, Baldinini Senni:: "Mi aspettavo un ringraziamento"

Un rinnovo senza preavviso, quello del consiglio di amministrazione della Fondazione del teatro Rossini, almeno per alcuni. È il caso ad esempio di Laura Baldinini Senni, in carica da dieci anni all’interno del cda, che ha scoperto casualmente nei giorni scorsi di non farne più parte. Il rinnovo, deciso il 23 settembre scorso, propone per i prossimi tre anni, una struttura composta dalla sindaca e presidente della Fondazione Elena Zannoni, dall’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato, da Annalisa Antonellini, avvocato e membro del consiglio direttivo del circolo Acli di Lugo, da Daniela Pini, celebre mezzosoprano e assessore alla Cultura del Comune di Bagnara di Romagna e da Gianni Parmiani, attore e autore teatrale già membro del cda. Nessun ringraziamento diretto ai precedenti componenti se non all’interno del comunicato diffuso agli organi di stampa per comunicare l’identità dei nuovi consiglieri.

"Educazione istituzionale vuole che prima di rendere noti i nominativi dei nuovi componenti, si contattino quelli precedenti non riconfermati almeno per ringraziarli per l’operato svolto fino a quel momento – riflette Laura Baldinini Senni –. È questo che mi amareggia. Ho ricevuto tantissime telefonate da parte di coloro che hanno apprezzato il lavoro da me svolto in dieci anni di presenza all’interno del cda della Fondazione. Un ringraziamento diretto anche da parte dell’Amministrazione sarebbe stato gradito".

Sull’accaduto si è espresso anche il gruppo Area Liberale per il quale la Baldinini Senni si è presentata come candidata al consiglio comunale nelle ultime Amministrative. "Ovviamente la nomina e l’eventuale revoca degli incarichi della Fondazione ricade nella completa discrezionalità del sindaco in carica e pertanto nulla vi è da obiettare rispetto alla legittimità di tale operazione – precisa il gruppo –. Ciò che desta stupore è sicuramente la modalità scelta, in quanto Laura ha appreso in modo assolutamente casuale dell’avvenuta revoca del suo incarico, senza ricevere personalmente alcuna comunicazione in merito. È impossibile non notare che tale rimozione ha seguito di pochi mesi le elezioni comunali di Lugo, nelle quali la prof Baldinini Senni aveva presentato la sua candidatura come consigliere comunale nella nostra lista a sostegno del candidato sindaco Barone, raggiungendo tra l’altro un lusinghiero risultato personale in termini di preferenze raccolte. A rinforzo di tale considerazione vi è la presenza tra i nuovi membri del consiglio di amministrazione della Fondazione di una candidata di una delle liste che si erano presentate a sostegno della sindaca Zannoni".

Monia Savioli