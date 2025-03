Fondazione Sabe, fino al 6 aprile in mostra le opere di Alex Corno

C’è tempo fino al prossimo 6 aprile alla Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna per visitare la mostra “Costruire il cielo” con le colorate sculture pop del brianzolo Alex Corno che ha ispirato il secondo evento collaterale di sabato scorso, una conferenza sul tema “Col ferro e col fuoco. Scultura, costruzione, materiali nel secondo Novecento”, in cui il ricercatore universitario Kevin McManus e il professore Francesco Tedeschi, hanno proposto una riflessione sulla costruzione come pratica scultorea.