"Fondazione, serve trasparenza"

Tanti interrogativi e una richiesta di trasparenza. La nomina del nuovo Cda della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, presieduto da Romina Maresi, non convince il coordinatore di Fratelli d’Italia Lugo e Bassa Romagna, Rudi Capucci, che esprime "perplessità". "A seguito delle dimissioni del precedente gruppo dirigente che responsabilmente aveva perseguito la fusione con la struttura imolese e del recente rinnovo delle cariche, ci sono alcuni aspetti che ci preoccupano e che vorremmo fossero chiariti. La fusione con Imola avrebbe sicuramente rappresentato una concreta possibilità di salvezza e di rilancio dell’azione sul territorio della Fondazione anche grazie alla disponibilità di circa 3,2 milioni di fondi messi a disposizione dal Mef attraverso agevolazioni fiscali".

L’elenco delle domande parte da questa: "L’elezione di Maresi può significare che resta aperta l’ipotesi della fusione con Imola? Lo chiedo in funzione del fatto che lei in diverse occasioni si espresse in tal senso quindi a favore della fusione. Inoltre, visto che stiamo parlando di una struttura privata ma di fatto con interesse pubblico, ci chiediamo come il nuovo Cda sopperirà alla richiesta del Mef di accantonare i fondi a garanzia delle erogazioni e come si pensa di recuperare i 3,2 milioni in cinque anni sfumati per effetto della mancata fusione? Ci chiediamo anche quale sarà la prospettiva della Fondazione, quale sarà la sua visione per il futuro visto che non possiamo far a meno di notare che c’è un imprinting politico caratterizzato a sinistra. Quindi mi pare lecito chiedere trasparenza e rassicurazioni. Con questo ribadisco il nostro augurio di buon lavoro e la nostra disponibilità a collaborare".