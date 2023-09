Fondazione Simoncelli. Arriva il concorso che premia i licei artistici

La Fondazione Marco Simoncelli, in collaborazione con l’Associazione KK&PP di Ravenna, consegnerà i premi della 1° Edizione del concorso dedicato ai licei artistici dell’Emilia Romagna ‘La Regola S.I.C.’. Saranno premiate eo menzionate 11 opere sulle 87 ricevute, e di seguito saranno messe all’asta per sostenere la Fondazione in collaborazione con Memorabid. Le premiazioni saranno effettuate da Kate Fretti (compagna di Marco Simoncelli) e dalla pgiuria artistica.