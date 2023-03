Fondi Coronavirus Disposto sequestro da 611 mila euro per due consulenti

Per il primo degli indagati, il sequestro è stato annullato. Mentre per gli altri due, è stato deciso un nuovo sequestro preventivo da quasi 611 mila euro. Il tap-in calcistico del caso legato ai circa 840 mila euro di erogazioni covid finiti sottochiave su decreto del gip, sbloccati dopo il primo riesame e messi di nuovo sotto ai riflettori dalla Cassazione, si è risolto ieri mattina con una decisione del riesame-bis per certi versi inattesa dalle parti. Dalla procura, che aveva chiesto la conferma in toto del decreto datato primo aprile scorso. E dalle difese della maggioranza degli indagati – il 64enne bolognese Maurizio Calza (difeso dall’avvocato Carlo Benini) e il 52enne reggiano Giampaolo Nizzoli (avvocato Mattia Fontanesi) -, che si sono viste rigettare il riesame. Probabilmente l’unico soddisfatto è stato il 52enne ravennate Massimo Bartoletti che si è visto accogliere la richiesta dei suoi avvocati, Giovanni Scudellari e Antonio Primiani, per l’annullamento della sua parte di sequestro. In attesa che il collegio del tribunale di Ravenna, presieduto dal giudice Federica Lipovscek, depositi le motivazioni alla base della sua scelta, proviamo a ipotizzare cosa possa essere accaduto. E per poterlo fare, dobbiamo partire dalle puntate precedenti. I protagonisti della vicenda...