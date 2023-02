Fondi Covid in altalena Al vaglio nuovo sequestro Intanto chiuse le indagini

Prima il sequestro di quei circa 840 mila euro ordinato dal gip. Poi le difese avevano fatto ricorso e il riesame aveva disposto il dissequestro. Quindi la procura aveva fatto ricorso e la Cassazione aveva annullato il dissequestro. La storia di quei fondi covid, è ripartita ieri mattina dal tribunale di Ravenna il quale dovrà stabilire di nuovo se sequestrare o meno. I tre giudici si sono riservati la decisione. Nel frattempo per le due srl al centro del caso, la Tecnohelp 4.0 e la Holding, è giunto il terzo e definitivo avviso di conclusione indagine. Quattro gli indagati oltre alle due società. E per tre di loro, tra le altre contestazioni a firma del pm Silvia Ziniti, figurano quegli 850 mila euro “ottenuti indebitamente” dalla Tecnohelp 4.0 (settore delle forniture per ristoranti e alberghi) grazie a una garanzia pubblica. Ed erogati ai sensi del decreto liquidità in emergenza da covid19. In realtà – prosegue l’accusa – senza i requisiti necessari, vedi il danno conseguente alla pandemia. E per finalità estranee a quelle pubbliche, vedi il trasferimento di fondi in favore di terzi. Nel dettaglio, tutto era partito da una dichiarazione di danno da pandemia legato a crediti inesigibili per 400 mila euro. Quindi sarebbero stati manipolati i dati relativi al 2019. Da ultimo nel luglio 2020 c’era stata la cessione delle quote Tecnohelp 4.0 alla Holding srl con assegno bancario mai posto all’incasso. Grazie anche a ulteriori passaggi, l’effetto finale contestato dal pm è stato un drenaggio di liquidità nel giugno 2020 pari a quasi 837 mila euro.

Tra le contestazioni mosse, figura anche l’avere indotto in errore il venditore della Tecnohelp – srl che in quel momento aveva una ingente liquidità bancaria, superiore al milione e mezzo di euro - ottenendo in favore della Holding srl la cessione del 100% delle quote senza versare nulla. In questo senso i raggiri delineati dall’accusa sarebbero consistiti nel presentarsi come abili consulenti sottoscrivendo un “allettante contratto d’acquisto, poi non onorato”, che prevedeva il pagamento rateizzato di 950 mila euro e il riconoscimento del 50% degli utili futuri oltre a un contratto di collaborazione con la nuova impresa, la Tecnohelp 5.0, con laTecnohelp 4.0. Inoltre la Holding srl era stata presentata come società ben capitalizzata (250 mila euro) ma per l’accusa è risultata essere solo apparente: ovvero controllata da una impresa di diritto bulgaro e priva di capacità patrimoniale.

Agli indagati, difesi dagli avvocati Antonio Primiani; Giovanni Scudellari, Carlo Benini, Mauro Brighi, Valentina Fussi, Brunella Baruzzi e Mattia Fontanesi, nel complesso a vario titolo vengono contestati i reati di truffa aggravata, falso, indebita percezione di erogazioni pubbliche e impiego di danaro di provenienza illecita. Per le difese, che già in prima battuta avevano ottenuto il dissequestro della somma, la richiesta di quei contributi era invece stata fatta in maniera del tutto legittima.