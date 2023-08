Fondi da Conad per la palestra Badiali

Importanti contributi da Conad per la Palestra Badiali di Faenza e la scuola dell’Infanzia ’Fondo Stiliano’ a Lugo, colpite dall’alluvione.

Il colosso della grande, attraverso l’iniziativa solidale ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna, donerà di 1,5 milioni per cinque progetti di riqualificazione di siti di interesse pubblico danneggiati dalle alluvioni. I fondi – raccolti negli oltre 3.300 punti vendita attivi in Italia dal 5 al 15 luglio scorsi – saranno consegnati alle Amministrazioni di cinque Comuni delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Tutti i clienti Conad hanno potuto devolvere un euro o più in occasione della spesa nei punti vendita del gruppo. Nel dettaglio le risorse raccolte saranno destinate alla riqualificazione del Centro Sportivo di Borello, a Cesena; della Palestra Comunale ‘Mercuriali’ a Forlì; della Palestra ’Badiali’ di Faenzae; della Scuola dell’Infanzia ’Fondo Stiliano’ a Lugo e della Macchina di raccolta sale del Parco della Salina di Cervia, ancora nel Ravennate.

"Il legame con le Comunità e i territori in cui operiamo è parte del Dna di Conad. Per questo, abbiamo voluto ancora una volta fare la nostra parte per essere vicini alle persone e alle Comunità di alcuni dei territori maggiormente colpiti dall’alluvione" osserva Mauro Lusetti, presidente del gruppo.