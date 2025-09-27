Fondi europei fantasma. Tutta l’inchiesta trasloca. In totale sono 11 gli indagati

Il giudice ha accolto quella che chi maneggia la materia chiama "eccezione preliminare sulla competenza territoriale". Il che in estrema sintesi significa una sola cosa: il fascicolo trasloca in altra città. I cospicui faldoni, dal tribunale di Ravenna, percorreranno presto circa 250 chilometri fino a quello di Lucca. La ragione ve la riveliamo prima di tutto il resto: alcuni degli avvocati delle difese (vedi i legali Carlo Benini e Matteo Murgo) hanno rilevato che il reato più grave, l’auto-riciclaggio, è collocabile a Viareggio (in provincia di Lucca appunto), città dalla quale partirono i primi bonifici. E il gip Federica Lipovscek ieri mattina ha concordato sulla considerazione determinando così la chiusura dell’udienza preliminare perlomeno per quanto riguarda Ravenna.

La vicenda è quella legata alla notoria inchiesta della guardia di Finanza sui fondi europei ritenuti fantasma. A suo tempo il principale indagato, il 54enne ravennate Luca Silvestrone, aveva precisato che in effetti le truffe c’erano state: "Ma da parte di qualcuno che lavorava alle mie spalle. Sono contento di andare a giudizio - aveva detto -: verrà fuori il ruolo di un paio di persone...". Toccherà dunque ai magistrati toscani percorrere questa strada. In totale gli indagati sono 11 anche se solo a 6 di loro è stata contestata l’accusa più grave: l’associazione per delinquere finalizzata a "una serie indeterminata di truffe e auto-riciclaggio". Per intuire la dimensione numerica del caso, basti pensare che le contestazioni a vario titolo sono 247. E che le persone offese sono 151 sparse in tutta Italia (alcune ieri si erano costituite parte civile). Secondo le indagini coordinate dal pm Angela Scorza, il ruolo principale lo avevano Silvestrone appunto; e poi Mauro Nucci, 64enne di origine Svizzera ma residente a Castel San Pietro Terme; Sergio Puddu, 35enne cagliaritano; Lorenzo Tellarini, 52enne originario di Portomaggiore ma residente a Lugo; Roberto Goveani, 68enne del Torinese noto tra le altre cose per essere stato in passato presidente del Torino Calcio. Infine Stefano Pignatelli, 62enne di origine romana ma residente nel Torinese difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, è l’unico che ha deciso di risolvere i conti con la giustizia attraverso un patteggiamento concordato prima della eccezione sulla competenza territoriale: due anni e due mesi.

Per l’accusa, il promotore del giro sarebbe stato Silvestrone, socio unico e amministratore della ’Confederimprese srls’, società di consulenza amministrativa con sede a Ravenna, oltre che titolare del ’Centro studi nazionale’ con sede a Roma. Forte di queste credenziali - prosegue la procura - avrebbe dato vita a una struttura societaria fittizia per produrre documentazione relativa all’esistenza di finanziamenti europei in realtà inesistenti. In tutto questo si sarebbe servito di soggettivi fittizi, come il Centro studi nazionale, facendoli apparire reali. E avrebbe curato le procedure per trasferire ingenti somme di danaro emettendo false fatture per giustificare quei passaggi oltre alla ripartizione dei profitti con altri indagati.

Andrea Colombari