Fondi per gli alluvionati "Le risorse non sono state stanziate, è un fatto"

La platea, con relativa eco mediatica, era di quelle da non farsi scappare. Ed è quello che ha fatto il sindaco Michele De Pascale intervendo ieri al Meeting di Rimini sul tema dei fondi per gli alluvionati. Un argomento sul quale "non c’è speculazione né polemica: dobbiamo segnalare la mancanza di risorse stanziate per gli indennizzi. Al momento non ci sono risorse per indennizzare famiglie ed imprese. Il 31 agosto rivedremo il generale Figliuolo a Bologna. Spero che avremo in settembre un nuovo incontro con la premier perché ci sono delle cose che competono al Commissario, altre al governo, e altre ancora alla Regione. Ognuno deve fare la propria parte". Così De Pascale, che ha poi ringraziato gli organizzatori per discusso "del tema della tragica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e del dramma di tante famiglie imprese. Riporto però le lancette a un altro meeting quello avvenuto a maggio tra la premier, Giorgia Meloni e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Quel meeting dava il senso della volontà di lavorare insieme, di collaborare per affrontare questa tragedia. Purtroppo quello spirito si è perso e in questo momento siamo davanti a questo tema che da grande tema di unità nazionali e da affrontare insieme è una delle tematiche dello scontro dell’agenda politica. Abbiamo bisogno che questo tema ritorni un grande tema di unità nazionale", ha concluso il sindaco ravennate.

Guardando ai fondi messi a disposizione per la cassa integrazione delle aziende, 900 milioni in gran parte non utilizzati, ha argomentato ancora il primo cittadino romagnolo "la notizia buona è che i soldi ci sono. Oggi la norma prevede che se non vengano utilizzati ritornino nella contabilità generale dello Stato, quindi rischiano di venire sottratti all’alluvione, la Meloni ci ha detto che questa decisione potrà essere presa solo dopo il 30 settembre, perché prima si dovrà vedere l’utilizzo effettivo di queste risorse". In base a quanto usato, ha proseguito, "finora siamo a 30 milioni su 900: è difficile pensare che non ci sia un margine per poterne spostare almeno una parte". Quindi la proposta di mettere a disposizione i fondi della struttura commissariale, "la ribadiamo, e speriamo di poterci incontrare per parlarne. I Comuni, le province e la Regione hanno anticipato per ora circa 400 milioni per le opere pubbliche, come rimuovere le frane e la rete fognaria".