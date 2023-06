"Fondi per il maltempo, male il sindaco"

Dicono di aver letto "con stupore" le dichiarazioni del sindaco De Pascale "in merito ai destinatari della somma di euro 6 milioni di donazioni ricevute da privati", che "saranno utilizzate prioritariamente per spese di soccorso, assistenza e contributo ai cittadini e cittadine colpite dall’alluvione e in alcuni casi, anche in coerenza con la volontà dei donatori, per interventi di rigenerazione e ripristino nelle frazioni colpite dall’alluvione". Inizia da qui la critica politica di Alberto Ferrero (foto) e Patrizia Zaffagnini, rispettivamente coordinatore provinciale e dirigente comunale di Fratelli d’Italia. "Intanto – precisano – i privati hanno donato denaro sul conto corrente indicato dall’amministrazione locale per la raccolta fondi “per dare sostegno alle famiglie e alle realtà colpite dall’alluvione” (vedi comunicazione sul sito del Comune)".

Invece De Pascale, come dichiarato ai giornali, "intenderà utilizzare i 6 milioni di euro per le spese di soccorso assistenza ai cittadini colpiti dall’alluvione. In poche parole le spese di carburante della protezione civile, le spese di vitto ed alloggio per gli sfollati nei centri di accoglienza, le spese per hotel ai fini della sistemazione di famiglie sfollate e via dicendo. Ma queste spese di soccorso ed assistenza, se non sbagliamo, non sono già comprese e disponibili su richiesta e rendicontazione nei 10 milioni di euro già erogati dallo Stato a favore della Regione?". Come da ordinanza regionale per spese di assistenza e soccorso alla popolazione, vitto e alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori al solo Comune di Ravenna sono stati riconosciut "ben euro 469 mila per questa voce. Davvero gli amministratori locali non hanno pensato nemmeno per un attimo a destinare, come è la volontà dei donatori, la totalità dei 6 milioni di euro con contributi diretti alla popolazione alluvionata?"