Fondi per il Parco naturale e il centro diurno ’Girasoli’

Approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con un avanzo disponibile che servirà a finanziare importanti interventi. "L’ultima variazione di bilancio del 2023 si è resa necessaria sulla base delle sopraggiunte necessità, a seguito di una revisione delle entrate previste, tra cui 2 milioni di euro derivanti dall’ordinanza N. 132023 del Commissario Straordinario Generale Figliuolo alla Ricostruzione ed entrate diverse provenienti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada – spiega il vicesindaco con delega al bilancio Gabriele Armuzzi –. L’avanzo disponibile di 858mila euro è stato destinato per 162.500 alla parte corrente e 696mila euro al conto capitale, che sono stati destinati a finanziare investimenti".

Grazie alla somma in avanzo si punterà soprattutto a interventi riguardanti lavori pubblici ma anche alla sicurezza. 20mila euro, infatti, sono messi a disposizione per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza presso la biblioteca comunale ‘Goia’. Altre cifre importanti sono state stanziate per l’illuminazione pubblica, 150mila euro, per la manutenzione straordinaria del Parco Naturale di Cervia, 253mila euro, per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, 180mila euro e per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, 120mila euro.

Non manca un investimento importante per l’ambito sociale: della somma in avanzo 250mila euro saranno investiti come contributo per l’intervento di ristrutturazione del centro diurno ‘Girasoli’. Ancora: 40mila euro per il completamento dei lavori di riqualificazione del viale dei Mille, 35mila destinati alla manutenzione straordinaria del vialetto Rimembranze, 20mila per la manutenzione straordinaria delle pensiline dove fermano i bus, 50mila euro per l’acquisto di arredi da inserire all’interno delle nuove strutture all’interno del Parco Naturale di Cervia, 40mila euro dedicati alla manutenzione della parrocchia S. Antonio da Padova, 25mila euro per la manutenzione straordinaria della recinzione dello stadio comunale. Infine, 70mila euro saranno investiti per la manutenzione straordinaria dell’area esterna alla camera mortuaria. Grazie alla somma in avanzo si potranno quindi sia garantire interventi richiesti dalla comunità sia garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Importante, tra gli altri, l’investimento dedicato alla biblioteca con l’installazione di telecamere e i soldi destinati alla ristrutturazione del centro diurno ‘Girasoli’.

Ilaria Bedeschi