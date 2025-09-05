Fondi per le idee dei giovani. Finanziati quindici progetti

In arrivo 730mila euro di fondi per la gran parte regionali (ma anche statali) per i progetti finalizzati a politiche a favore dei giovani in provincia di Ravenna nell’ambito dell’attuazione della legge regionale 14/2008. Gli importi in gioco e gli obiettivi dell’operazione giovani (che mette in campo a livello regionale risorse per 5,2 milioni nel biennio 2025-2026) sono stati presentati ieri a Ravenna, presso la sala Martini del Mar, dall’assessore regionale a lavoro, politiche abitative e politiche giovanili Giovanni Paglia. Si tratta, da parte della Regione, di dare "risposta a soggetti poco rappresentati – ha detto Paglia – in un contesto in cui sono stati i giovani a collaborare in gran parte alla redazione delle proposte e che la politica regionale e locale è chiamata a realizzare; i giovani e i tecnici comunali ravennati sono stati particolarmente bravi perché sono riusciti a intercettare una buona parte di fondi pubblici".

Di tutti i fondi che arriveranno a Ravenna, tra gli altri, 242mila euro saranno destinati a spesa corrente, 243mila andranno in conto capitale e 124mila per spesa corrente finanziata dallo Stato. Finanzieranno attività e interventi strutturali a favore dei giovani nel biennio 2025-2026 articolati sulla base di 12 progetti per il territorio ravennate a cui se ne aggiungono 3 con valenza regionale. I beneficiari, 4 progetti ciascuno, sono il Comune di Ravenna, l’Unione della Romagna faentina, l’Unione dei Comuni della bassa Romagna. I progetti coinvolgeranno giovani dai 15 ai 35 anni in servizi, laboratori, workshop e l’obiettivo di ciascun intervento sarà quello di stimolare la crescita personale e il rapporto con gli altri favorendo l’aggregazione e contrastando il disagio giovanile. I progetti tendono anche a consolidare la rete degli Informagiovani e a qualificarne l’attività. E, insieme ai tanti festival che si terranno nell’area faentina, non mancheranno quelli finalizzati alla riqualificazione di luoghi e strutture di aggregazione come la realizzazione di ambienti di co-working e polifunzionali, di sale prove per musica e spettacoli e web radio. Sono previsti anche gli acquisti di arredi e allestimenti tecnologico e strumentali come computer, notebook, stampanti, microfoni e mixer. Infine viene finanziata al Comune di Ravenna l’attività legata all’Associazione Ga/ER con i progetti ’Costellazione’ e ’Connessioni creAttive’. Una rete regionale per la promozione della creatività artistica giovanile.

Tutti i progetti sono in coerenza con Youz, il processo di partecipazione messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna e con YoungERcard, la tessera gratuita che consente l’accesso agevolato a beni e servizi, incusi quelli di mobilità sula rete pubblica.

Giorgio Costa