Fondo di assistenza sanitaria, come richiederlo

Da oltre dieci anni, dipendenti, titolari e familiari delle imprese artigiane possono contare su un Fondo di assistenza sanitaria che li può aiutare nei momenti di difficoltà. Si tratta di San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa che offre agli iscritti servizi sanitari integrativi attraverso il rimborso totale dei ticket SSN e la reintegrazione, in percentuale, degli oneri per visite specialistiche, alta diagnostica, interventi chirurgici, prevenzione cardiologica ed oncologica, le prestazioni odontoiatriche e tanto altro. L’iscrizione per i dipendenti è gratuita e avviene automaticamente con i versamenti dei contributi a carico delle aziende artigiane come contrattualmente previsto. Per i titolari, soci e collaboratori e familiari delle aziende artigiane, l’iscrizione al Fondo è prevista volontariamente con quota annuale a carico degli interessati. Possono iscriversi a San.Arti i titolari, i soci ed i collaboratori di imprese artigiane iscritte all’Albo artigiani con o senza dipendenti, oppure di PMI che applicano uno dei CCNL dell’Artigianato elencati all’art. 2 del Regolamento di San.Arti, dai 18 ai 75 anni.

L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, e le prestazioni potranno essere riconosciute superati tre mesi di carenza iniziale a decorrere dalla data d’iscrizione. È naturalmente possibile sospendere l’iscrizione in qualsiasi momento, direttamente dalla propria area riservata, ed è reversibile: si può decidere di iscriversi di nuovo successivamente, il sistema in automatico addebiterà gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. Anche in caso di fallimento dell’addebito di una o più quote mensili il sistema provvede in automatico ad addebitare alla scadenza successiva gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. Al termine del periodo di carenza iniziale decorrono le prestazioni previste dal Piano Sanitario titolari, soci e collaboratori. Info: 0544516150.