Fondo Energia: riaperti i termini per le domande

La Regione ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per accedere al Fondo Energia, dal prossimo 19 febbraio fino alle ore 16 del 29 marzo, salvo esaurimento risorse. Si tratta di un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, introdotto dalla Regione e gestito da Artigiancredito. Il Fondo è finalizzato al sostegno della green economy attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a fronte di investimenti volti all’efficienza energetica ed alla riduzione di gas climalteranti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le spese ammissibili devono infatti rientrare in una delle seguenti categorie: interventi su immobili strumentali, ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto; acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; acquisizione di software e licenze; consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento; pese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in domanda.

Il fondo concede finanziamenti di importo compreso tra 25.000 e un milione di euro, a tasso zero per il 75% dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato per il restante 25%. La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi. È previsto inoltre un contributo a fondo perduto per le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità, la preparazione del progetto di investimento. L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto. Informazioni al servizio credito e incentivi di Confartigianato della provincia di Ravenna.