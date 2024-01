Fondo Starter, mutui a tasso zero, domande dal 19 febbraio al 29 marzo

Il Fondo STARTER è un fondo rotativo di finanza agevolata della Regione, a

compartecipazione privata, finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Possono beneficiarne, per progetti mirati all’innovazione, le piccole imprese iscritte al Registro Imprese da non più di cinque anni e che abbiano il codice di attività principale delle categorie previste. Le domande vanno essere presentate dal 19 febbraio al 29 marzo (salvo esaurimento fondi). Info: confartigianato.ra.it; per ulteriori chiarimenti le

imprese aderenti possono rivolgersi al Servizio Credito di Confartigianato.