Fondo Stiliano, donazioni per l’asilo al centro Globo

Da sabato 3 giugno dalle 10 alle 19, al centro commerciale Globo di Lugo in via Foro Boario 83, sarà allestito un punto di raccolta a sostegno della scuola dell’infanzia Fondo Stiliano, fortemente danneggiata dall’alluvione. L’iniziativa si intitola ‘Un aiuto per la scuola dell’infanzia Fondo Stiliano - Lugo’ e nasce dalla volontà di aiutare l’istituto e i bambini che lo frequentano, attraverso la raccolta di materiale didattico, oltre a materiale per la pulizia.

"La raccolta del materiale didattico ci è sembrato un gesto doveroso per questa scuola che ha subito gravissimi danni durante l’alluvione che ha colpito la nostra comunità – afferma il direttore del centro, Daniele Pirazzini –. Ringrazio Mariagiovanna Ranieri, presidente della Consulta Volontariato - Comuni della Bassa Romagna, Aice e i tutti volontari per la collaborazione sempre puntuale e per lo spirito di servizio che li contraddistingue e ringrazio in anticipo i cittadini". Il materiale potrà essere consegnato da sabato 3 giugno dalle 10 alle 19 al punto di raccolta allestito in galleria, di fronte alle casse Ipercoop.