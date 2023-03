Fontane ornamentali prive d’acqua

Tutte le fontane della nostra città, sebbene poco numerose, sono praticamente da un anno senza zampilli e senza acqua in stato di completo abbandono. Basta andare a Rimini, Riccione, Forlì e Cesena per constatare che questo non avviene quindi se il discorso della siccità fosse la causa, non capisco perché altrove non viene considerato. Eppure Ravenna è una città d’arte piena di turisti ma ciò non basta ai responsabili dell’amministrazione di considerare di riattivarle. Forse si sono dimenticati? Certo che per abbellire la nostra città si fa veramente poco, basti vedere le centinaia di postazioni ove mancano gli alberi negli anni caduti o abbattuti e mai ripiantumati.

Giorgio F.

Bologna-Ravenna-Rimini,

patologici i ritardi dei treni

Segnalo un ulteriore deterioramento della situazione sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini, anche a causa di due cantieri, tra Ravenna e Godo e vicino a Ozzano Emilia, con rallentamenti da 160120kmh a 30kmh e un minimo di 15 minuti di ritardo. L’utente non è mai informato di tali disagi, nè della loro durata. Se a ciò aggiungiamo i consueti guasti quotidiani ai passaggi a livello, arriviamo alla patologia attuale in cui un viaggio da Ravenna a Russi richiede minimo 30 minuti (in bici ne occorrono 20). Ho scritto al sindaco di Ravenna, alla regione e a tre deputate territorialmente competenti, ricevendo ad oggi solo una risposta.

Filippo Tomasi