Fontane pirodanzanti e la luce di Betlemme

Manca pochissimo ai giorni clou delle festività natalizie, e così sono tanti gli eventi che animano il centro. Nel tardo pomeriggio di sabato piazza San Francesco è stata animatacon le fontane pirodanzanti con fuoco, luci, musica e acqua. A organizzare l’evento è stata Advs, l’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna, che si occupa anche del Villaggio di Natale in piazza San Francesco fino al 6 gennaio.

Sempre sabato in Duomo è arrivata la ’Luce della Pace di Betlemme’, accesa direttamente dalla lampada collocata nella grotta della Natività, che arde ininterrottamente dal 1347 sul punto in cui la tradizione indica la nascita di Gesù. È stata portata in Duomo da rappresentanti dei due gruppi Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) cittadini.