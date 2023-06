Forbiciate a Marina contro il rivale Chiede di uscire dal carcere

È apparso molto provato dopo alcuni giorni di carcere: esperienza inedita visto che è incensurato. In videoconferenza da Port’Aurea, ha scelto di non parlare rifacendosi integralmente alle dichiarazioni rese a verbale quando si è presentato in questura a meno di 48 ore dai fatti. E proprio alla luce della collaborazione offerta da subito agli inquirenti fino a fare ritrovare in un tombino le forbici usate nell’aggressione, il suo legale Luca Donelli ha chiesto per lui i domiciliari. Il gip Janos Barlotti, lo stesso che ha emesso l’ordinanza con cui lunedì scorso era finire in cella, si è per ora riservato la decisione.

E’ quanto in sintesi accaduto nel primo pomeriggio di ieri nell’interrogatorio di garanzia per il 35enne operaio specializzato, originario di Napoli e residente ad Alfonsine che nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso davanti a un bar di Marina di Ravenna con un paio di forbici da carne ha menato cinque fendenti in rapida successione proprio sotto l’obiettivo delle telecamere di sicurezza a un 41enne nato a Cremona ma residente da tempo a Ravenna.

Sulla base delle verifiche della polizia coordinate dal pm Silvia Ziniti, deve rispondere di tentato omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dai futili motivi). Il 41enne, con precedenti di polizia, era uscito da quello scontro con la frattura della scapola destra e con diverse ferite da punta sparse tra fianco sinistro, collo e coscia sinistra. Secondo il giudice, i fendenti erano idonei a uccidere dato che sono stati inferti da distanza ravvicinata con forbici aventi lame lunghe 7,5 centimetri e hanno centrato zone del corpo vicine a organi vitali.

La molla che ha fatto scattare l’azione del 35enne, per gli inquirenti della squadra Mobile è da inquadrare nei pregressi rapporti con una donna: prima compagna dell’indagato e poi del 41enne. Ed è stata proprio lei a riferire al 35enne di essere stata malmenata dall’altro. L’uomo è allora andato a cercarlo e lo ha trovato ai tavolini all’esterno del locale rivierasco. Come immortalato nitidamente dalle telecamere e confermato da tutti i testimoni oculari (compreso il gestore e diversi avventori), all’inizio i due hanno cominciato a parlare in maniera all’apparenza tranquilla. A un certo punto è giunta la donna prendendo a insultare il 41enne: e di fronte a quella scena, il 35enne ha cambiato atteggiamento prima afferrando per il collo l’altro uomo e poi bersagliandolo con una raffica di fendenti nonostante il tentativo della donna di frapporsi e di farlo desistere (“Ti prego, basta!”). Nel pomeriggio del giorno dopo è stato l’ospedale di Ravenna, non appena giunto il 41enne, ad avvertire la polizia. Infine il 35enne si è presentato assieme al suo avvocato in questura per offrire la propria collaborazione alla ricostruzione dell’accaduto: anche se a quel punto gli investigatori conoscevano già il suo nome.

Andrea Colombari