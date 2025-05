"Forese abbandonato. Bus gratis per i minori"

"Le 56 frazioni del forese sono sempre state trattate dall’attuale Amministrazione come territori di serie C". Comincia così l’intervento di Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia. "Molte sono affette da un eccessivo e squilibrato incremento edilizio spesso di natura speculativa, non accompagnato da una pari dotazione di servizi pubblici; le altre subiscono lo spopolamento in conseguenza di una politica urbanistica, dei trasporti, dei collegamenti e dei servizi i che ha impoverito il tessuto sociale delle campagne".

Ancisi propone di dare vita "ad un piano di sicurezza e presidio dei territori tramite presenza costante della polizia locale e della sicurezza ausiliaria, incentivando la partecipazione organizzata dei cittadini; sosterrò il mantenimento di tutte le sezioni delle scuole per l’infanzia e delle scuole primarie esistenti, dislocandovi opportunamente il tempo pieno o i doposcuola; sviluppare i nidi per l’infanzia associandoli alle scuola per l’infanzia in un unico polo edilizio".

No "ad ulteriori lottizzazioni edilizie speculative, ricavando invece, nelle aree già urbanizzate, piccoli lotti per la costruzione di alloggi ad uso diretto delle famiglie. Fornirò incentivi per l’insediamento di servizi ed esercizi pubblici e per mantenere le attività economiche legate ai bisogni primari delle famiglie, alla produzione di reddito e alla formazione di posti di lavoro. Svilupperò la rete dei trasporti, prevedendo corse giornaliere gratuite per i minori che frequentano attività scolastiche o formative".