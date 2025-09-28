Forlì capitale della cultura, c’è anche Lugo

Tra i 50 comuni romagnoli che sostengono la candidatura di Forlì con Cesena a Capitale italiana della cultura 2028 c’è anche Lugo. È stato presentato il corposo dossier, dal titolo ‘Sentieri della Bellezza’, che i due co-capoluogo romagnoli hanno inviato al Ministero per candidarsi ufficialmente alla corsa. Un progetto che intreccia ricerca, memoria e futuro, giovani e innovazione sociale, natura e prossimità. Attorno a questi pilastri si articolano i ‘Sentieri della Bellezza’, dodici percorsi intesi come dispositivi culturali che trasformano la memoria in azione presente, danno nuova linfa e vitalità a luoghi e patrimoni perché siano centri di vita culturale che intrecciano ricerca avanzata e produzione artistica.

Lugo parteciperà proprio al progetto ‘Faro’ che sta alla base della progettualità: ‘Il volo del futuro’. Già dal titolo è ben chiaro come non si potesse prescindere dalla città che ha dato i natali all’asso dell’aviazione, Francesco Baracca. In particolare Lugo sarà tra le protagoniste del ‘Festival dalla Terra al Cielo’ che vedrà l’inaugurazione del polo tecnologico-aerospaziale di Forlì con tre giorni di simulatori di volo, aquiloni, mongolfiere, droni, macchine volanti inventate da Leonardo e dai pionieri dell’aviazione, laboratori per bimbi e famiglie, presentazione di libri, incontri con piloti e astronauti, visite guidate, per vivere tra passato e futuro l’antica sfida dell’uomo alla conquista del cielo. Un altro momento in cui Lugo, in questo caso insieme anche a Faenza, entrerà del programma degli eventi che accompagneranno la capitale italiana della cultura è per la grande mostra che ogni anno si svolge ai Musei San Domenico di Forlì e che, nel 2028, sarà dedicata a ‘Futurismi. La rivolta delle avanguardie nel Novecento’. Un’esposizione di respiro internazionale che ripercorrerà nel 2028 le varie fasi del movimento, dalle origini al Terzo Futurismo. Il percorso presenterà capolavori di artisti come Balla, Boccioni, Carrà, Severini, Depero, restituendo la forza di un’avanguardia che ha ripensato pittura, architettura, teatro, moda, musica e pubblicità, con l’ambizione di reinventare il mondo. Il percorso di visita includerà il nuovo Museo dei Mosaici del Volo a Forlì, mentre Faenza e Lugo saranno teatro di esposizioni. Le collaborazioni saranno studiate nei prossimi anni, man mano che il percorso della candidatura andrà avanti. "Al momento abbiamo aderito con una lettera di sostegno al progetto di Forlì Cesena capitale italiana della cultura 2028 – spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –, entreremo poi nel merito delle varie progettualità nel corso dei prossimi mesi. Queste collaborazioni potranno effettuarsi anche nel caso che Forlì non venga selezionata come capitale effettiva". Ora al vaglio del Ministero ci sono i dossier delle 25 candidature, di queste ne dovranno essere selezionate 10 che dovranno presentare la propria proposta di candidatura al ministero a Roma. Nella prossima primavera verrà poi annunciata la città che sarà la capitale italiana della cultura 2028.

Matteo Bondi