Formare una band tra i giovani

Oggi alle 18 nella sede della scuola comunale di musica di Bagnacavallo cogestita dall’associazione Doremi si terrà un incontro per il corso di musica d’insieme dedicato alla formazione di band per ragazzi fino a 25 anni.

Si tratta di un incontro di programmazione, organizzazione di gruppi e orari e presentazione del repertorio previsto, aperto anche a ragazze e ragazzi non iscritti alla scuola di musica. La scuola propone anche lezioni strumentali per allievi di tutte le età e di qualunque livello musicale: batteria, percussioni, fisarmonica, chitarra classica, chitarra elettrica, ukulele, basso elettrico, flauto traverso, pianoforte, tastiera, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, saxofono. Per info:

348 6940141.