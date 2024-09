Formart promuove un corso per aprire attività con gli animali

Formart, ente di formazione di Confartigianato, promuove iniziative imprenditoriali rivolte a chi desidera valorizzare la propria passione per il mondo animale, offrendo l’opportunità di concretizzarla anche a livello lavorativo frequentando un percorso che

abilita all’apertura di attività connesse al mondo degli amici a quattro zampe. Partirà a breve il corso per commercianti, addestratori, allevatori di cani e gestori o proprietari di pensioni per animali da compagnia e per tutti coloro che desiderano aprire una delle attività citate precedentemente. Per ulteriori informazioni: Formart Ravenna, Viale Newton 78, tel. 0544.479811 (Maria Luisa Zenobi)