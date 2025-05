"Formativo anche ’fare’ la stagione"

"Nei giorni scorsi ho letto della proposta in Regione di accorciare le vacanze estive per inserirne una primaverile – racconta Patrizia Gattei, professoressa di Educazione Fisica al Liceo Classico Dante Alighieri – ma sinceramente sono contraria. Sicuramente per gli studenti a settembre non è semplice tornare sui libri, ma è anche giusto che si godano l’adolescenza e l’estate".

Continua: "Soprattutto perché siamo in Romagna, dove d’estate molti giovani fanno la stagione estiva al mare: anche quello è un momento formativo. Io credo che lo stop estivo vada bene così, anzi, era meglio quando andavo a scuola io che si tornava in classe il primo di ottobre".