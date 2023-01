Formazione di futuri ceramisti, il Ballardini in rete con altri enti

Per decenni è stato semplicemente "la scuola". Un genitore che raccontasse a un amico di come la figlia quattordicenne avesse deciso di iscriversi "alla scuola" non avrebbe incontrato domande: il riferimento poteva essere solo al Ballardini, l’Istituto d’arte diventato liceo ormai una dozzina d’anni fa, prima di essere incorporato dal Torricelli. Eppure è passato molto tempo da quando ha visto la luce una bottega che avesse al timone un’ex-studente o studentessa del Ballardini: l’ultima a riuscire nell’impresa è stata Federica Bubani, la sola nata dopo il 1980 ad aver dato vita, dopo il diploma al Ballardini, a una propria bottega riuscita a consolidarsi. Una situazione nell’aria da anni, per la quale il Comune e il liceo hanno deciso di correre ai ripari, anche alla luce del fatto che la voragine formativa spalancata dieci anni fa dalla riforma Gelmini (con la trasformazione dell’istituto d’arte in liceo) si è ulteriormente aggravata per l’attuale generazione di studenti del Torricelli-Ballardini, la quale, complice il Covid, ha avuto modo di frequentare i laboratori in misura ridotta.

"Quel liceo è ben lontano dallo sfiorare minimamente la possibilità di essere una scuola formativa sul fronte della ceramica", constata con amarezza la ceramista Mirta Morigi, pure lei ex-studentessa. "Il Ballardini così come lo abbiamo conosciuto è un morto che non resuscita. I più critici allora sostenevano che pochissimi ormai si iscrivessero all’Istituto d’arte, cadendo però nell’equivoco che da lì uscissero solo ceramisti". Vero è che ad essere cambiato è il modo con cui si diventa ceramisti a Faenza: la gran parte dei giovani che sono arrivati qui da altre regioni d’Italia – ma anche dall’America Latina, dall’Africa centrale o dall’Estremo Oriente – è approdata in città per seguire corsi di perfezionamento o direttamente per un apprendistato in una delle botteghe della città. L’impronta data alla sezione artistica del liceo Torricelli-Ballardini ha del resto un focus soprattutto sul design, "ma allora qualcuno deve spiegare", prosegue Morigi, "da dove altro potrebbero emergere i ceramisti faentini del futuro se non dal Ballardini".

Sul tema le opinioni sono ancora oggi contrastanti, ma comunque la si voglia vedere il Comune e il liceo sembrano intenzionati a tentare di sanare la ferita: insieme all’Isia, al corso di laurea in Chimica e tecnologie per l’Ambiente e i materiali dell’Università di Bologna e ad Ecipar – l’ente di formazione del sistema Cna che organizza l’Ifts Tecnico Ceramico per l’innovazione e la sostenibilità – daranno vita a un accordo quadro per valorizzare il sistema della formazione ceramica faentina (il cui Protocollo d’intesa è già stato approvato dalla giunta comunale).

Il futuro accordo prevederà scambi formativi tra i vari enti coinvolti, in modo da venire incontro a tutte le esigenze formative che possano manifestarsi negli studenti liceali, universitari o dell’Ifts. Sul funzionamento del meccanismo vigilerà un organismo di monitoraggio, che si radunerà a cadenza annuale, per verificare lo stato dell’arte e indicare la rotta di quello che è il sistema faentino della ceramica.

Filippo Donati