Formazione gratuita per diventare donne digitali

Donne digitali non si nasce, si diventa. Grazie al contributo di Regione Emilia Romagna e Fondo Sociale Europeo, FORMart Ente di formazione di Confartigianato organizza corsi a partecipazione gratuita rivolti a tutte le donne, indipendentemente dal proprio stato occupazionale. L’obiettivo è quello di ridurre il gap nel livello di digitalizzazione e diminuire le differenze che vi sono ancora oggi all’interno del mondo del lavoro. I corsi, di 16 ore ciascuno ed in programma in orario diurno, sono: ‘Gestire dati con Excel’, ‘Come comunicare sui social’, ‘Alfabetizzazione informatica’, ‘Benessere personale e tecnologie digitali’. Calendario ed ulteriori informazioni su www.confartigianato.ra.it