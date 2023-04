Formazione gratuita per i non occupati Ecco i corsi

Cultura Digitale; è il nuovo progetto FORMart, Ente di formazione di Confartigianato, dedicato alla digitalizzazione per affrontare al meglio le sfide del mondo del lavoro. Riservato a tutte le persone non occupate che vivono in Emilia-Romagna, senza limiti di età, grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna, offre la partecipazione gratuita a corsi di 16 o 32 ore. Corsi che arricchiscono il proprio curriculum e possono aiutare ad inserirsi nel mondo del lavoro. Questi i corsi in programma nel corso del 2023: ‘Disegno con Cad2d’, ‘Excel base’, ‘Excel intermedio’ e ‘conoscere Wordpress’. Calendario e modalità di adesione sul www.confartigianato.ra.it