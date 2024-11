Formazione professionale ai Salesiani

L’8 maggio del 1960 fu inaugurato il ricostruito complesso dell’Istituto Salesiani in via Alberoni, andato distrutto dai bombardamenti dell’estate del ‘44. L’ opera, costata 200 milioni di lire, sorgeva su un’area di seimila metri quadrati e comprendeva oltre alle aule e ai laboratori per la formazione professionale (ebanisteria, tipografia e legatoria), impianti sportivi, centro ricreativo, cappella e dormitori. All’epoca erano 150 i ragazzi, per lo più orfani, impegnati nella formazione professionale. Nella foto il ministro del Lavoro Zaccagnini e l’arcivescovo Baldassarri all’inaugurazione.

A cura di Carlo Raggi