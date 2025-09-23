Fornace dopo l’alluvione: "Due anni e niente è stato fatto. Se piove, siamo daccapo"

"Se dovesse piovere di nuovo come nel maggio 2023, gli effetti sarebbero gli stessi. Ci riallagheremmo come due anni fa. Da allora non è stato fatto niente". Mirko Bertaccini, presidente del Comitato alluvionati, non lo nasconde. Dall’ultima intervista al Carlino (20 maggio di quest’anno) e soprattutto a due anni dall’alluvione che ha colpito Fornace Zarattini e Ravenna, la situazione è rimasta la stessa. "Per noi sono due le priorità: la distribuzione dell’ultima tranche delle donazioni raccolte dal Comune e la costituzione di un tavolo tecnico per singola zona colpita".

Di Fornace Zarattini si torna a parlare perché riprendono oggi i lavori sulla via Faentina per il ripristino della ciclopedonale dal tratto adiacente al civico 166 (Cisalfa) fino a Fornace. A seguire riprenderanno i lavori di ripristino (fresatura e asfaltatura) delle corsie per autoveicoli di vari tratti di via Faentina che saranno eseguiti durante la notte per limitare i disagi alla circolazione. Gli interventi, che si concluderanno entro inizio novembre, comporteranno modifiche alla viabilità che saranno di volta in volta comunicate.

Si tratta dell’ultima tranche di lavori su alcune strade danneggiate dall’alluvione; già conclusi gli interventi in via Sirotti, in via Curbastro, in via Lumiere, in via Barsanti e in via Braille. Tornando a quelle che gli alluvionati ritengono essere due urgenze, Bertaccini spiega: "Una decina di giorni fa ho incontrato in Comune il capo di gabinetto, Federica Del Conte: mi è stato detto che a breve verrà pubblicato il bando per dare modo a chi ha subìto danni dall’alluvione di chiedere i danni. Perché poi non ci sono ancora tavoli tecnici – composti cioè da persone in grado di individuare gli interventi da fare per mettere al sicuro al territorio –? Mi è stato detto che gli uffici comunali sono in fase di riorganizzazione". Cosa fare per rendere Fornace più sicura? "Non spetta a me dirlo ma, appunto, al tavolo tecnico. Che serve al Serraglio, a San Pietro in Vincoli, a Borgo Sisa e via dicendo. Perché a parte gli interventi di massima urgenza, dal 2023 non è stato fatto niente. Fornace è completamente scoperta: è molto insicura, come Serraglio".

Luca Bertaccini