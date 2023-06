Fornace Zarattini in subbuglio Baruffa all’incontro senza il Comune

Assemblea affollata quella che si è tenuta l’altra sera a Fornace Zarattini, anche se per le decisioni importanti bisognerà aspettare il 6 luglio, quando ci sarà un incontro dei residenti con il sindaco Michele de Pascale. È stato annunciato durante l’accesa discussione tra i presenti, quando qualcuno continuava a ripetere che nessuno dell’Amministrazione comunale era presente.

L’assemblea, formalmente, era stata indetta per discutere sulle modalità da utilizzare ai fini dei rimborsi a seguito dell’alluvione e documentare con trasparenza la destinazione delle donazioni che sono state raccolte per aiutare gli alluvionati del quartiere alle porte di Ravenna, l’unico della città che si è allagato. La cifra è di poco più di 10mila euro e una delle proposte, lanciate dal comitato cittadino, è stata quella di suddividerli in buoni da 150 euro da utilizzare alla Comet. "Quello che è successo a causa dell’alluvione - è intervenuto a un certo punto un uomo - è un problema politico e non può risolverlo il comitato cittadino. Dobbiamo chiederci come è potuto accadere che tre giorni di pioggia ci abbiano ridotto così, e fare in modo che non accada mai più". Subito dopo ha preso la parola una donna: "Non abito qui, ma a Ravenna - ha spiegato - ma qui ho le aziende e si sono allagate. Il 6 luglio, quando arriverà il sindaco, dovremo fare rumore, farci sentire perché non possiamo andare avanti così. E se non basterà ci dovremo presentare in consiglio comunale".

Su eventuali proteste e azioni dimostrative sono intervenuti in tanti: "Dobbiamo bloccare via Faentina - ha detto un ragazzo - poi credo che ci ascolteranno". Un altro ha proposto un’azione legale collettiva perché, ha aggiunto, "l’argine di terra eretto al ponte della Faentina, all’altezza di Cisalfa, ci ha condannato a sei giorni sott’acqua". Un altro ancora ha chiesto cosa si potrà fare finché non arriveranno i soldi, visto che il commissario straordinario è stato appena nominato.

Qualcuno ha concluso a fatica il proprio intervento con le parole che gli si spegnevano in gola all’idea di non avere più una casa. Altri si sono abbandonati alla rabbia, altri ancora hanno cercato di appigliarsi alla ragionevolezza, ma la tensione ha continuato a essere alta. Intanto da Palazzo Merlato arriva la conferma dell’incontro del 6 alla polisportiva di Fornace Zarattini, dove sarà presente anche il sindaco. Sarà il primo di 4 appuntamenti: lunedì 10 al centro sociale Le Rose di via Sant’Alberto 73 (per i residenti della zona di via Canalazzo); giovedì 13 al circolo Endas di via Villanova 92 a Villanova di Ravenna e lunedì 17 a Roncalceci, nell’area davanti al circolo del Buongustaio in via Sauro Babini 127.