Fornai al lavoro non prima delle 4, scatta la protesta

Con una modifica operata nel novembre del 1962 furono aumentate le pene pecuniarie previste dalla legge del 1908 che regolava il lavoro notturno dei fornai. La sanzione veniva portata a 40mila lire per ogni addetto trovato ad operare fuori dagli orari che la legge fissava fra le 4 del mattino e le 21 (al sabato fino alle 23). L’aumento delle sanzioni (penali) scatenò la reazione dei fornai che fino a quel momento, grazie alla originaria sanzione estremamente contenuta, non rispettavano la normativa dato che iniziare il lavoro alle 4 significava non avere il pane cotto all’apertura alle 7.

A cura di Carlo Raggi