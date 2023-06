"Forte calo di prenotazioni in giugno"

Un lungo fine settimana, quello del 2 giugno, con il quale si può dire che la stagione balneare avrà ufficialmente inizio. L’avvio si inserisce in un momento complesso per la Romagna, con l’entroterra ancora duramente danneggiato dall’alluvione e la costa pronta con hotel e stabilimenti per accogliere i turisti. Le immagini di città sommerse dall’acqua hanno fatto il giro del mondo e, in un primo momento, le disdette sono state inevitabili. Ma, spiega il presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei, "le disdette sul breve periodo sono cessate o comunque fortemente ridimensionate. Questo fatto è stato un danno collaterale della situazione emergenziale. Adesso ci sarebbe bisogno che i media capissero l’importanza di documentare senza dubbio la disgrazia, ma di circostanziarla geograficamente, spiegando a chi vive a centinaia migliaia di chilometri che la fascia costiera è stata risparmiata, che hotel spiagge ristoranti negozi e parchi divertimento sono operativi al 100%, in un contesto di normalità che tanto per essere ancora più precisi significa strade aperte e pulite".

Tanti gli eventi in calendario nei prossimi giorni: il ritorno delle escursioni in salina, la riapertura, domani, del Pineta, l’anteprima di ‘Cervia città Giardino’ insieme a Gene Gnocchi, i Moka Club alla ‘Riviera dei Pini’ di Tagliata, la ‘Cozza di Cervia in Festa’ e ‘C’è Sport e Benessere’. L’auspicio è di tornare quanto prima alla normalità anche se, prosegue Casadei "registriamo una forte battuta di arresto sulle prenotazioni relative soprattutto al mese di giugno, che come è semplice capire - in una stagione fatta di pochi mesi - implica una parte importante dì fatturato. Speriamo questa tendenza si inverta molto presto". E poi il battage per la promozione nel quale, conclude "anche la neonata fondazione ’Cervia In per il turismo’ - seppur in fase ancora di inizio lavori - è già operativa per dare il proprio contributo. Cervia al momento è pronta ad ospitare i propri turisti in assoluta sicurezza. Sono sicuro che a breve, appena i turisti saranno certi della normalità della situazione, riprenderà anche la corsa alle prenotazioni. Invito tutti i colleghi quindi a mantenere la calma e a non intraprendere operazioni sconsiderate sui listini". Sono tante, dunque, le aspettative per questo lungo fine settimana il quale, nonostante lo stato d’animo ancora sottotono per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna, possa far registrare un segno positivo in termini di presenze, rassicurando turisti italiani e stranieri in merito a una località pronta a vivere le proprie vacanze.

Ilaria Bedeschi