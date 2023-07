Forti temporali e allagamenti a Castel Bolognese e a Casola

Il cielo scuro, la pioggia forte, il vento che sferza gli alberi e l’acqua che torna a fare paura. Se non è un incubo questo per gli amministratori locali poco ci manca. A causa dei fenomeni temporaleschi riversatisi ieri nella Romagna Faentina sono state decine le chiamate ai Vigili del Fuoco. A Castel Bolognese si sono verificati in alcuni casi allagamenti. La zona più colpita tuttavia è stata Casola Valsenio (e anche qui ci sono stati allagamenti). In quest’ultimo territorio infatti "sono caduti 46 mm di pioggia in poco più di mezz’ora – spiega il vicesindaco Maurizio Nati –, una quantità che non era stata assolutamente prevista in così poco tempo". Tanto è bastato per costringere i tecnici comunali e le squadre di Vigili del Fuoco ancora presenti massicciamente in loco da metà maggio agli straordinari. In un territorio come quello casolano "ci sono 90 chilometri di strade comunali che non riusciamo a monitorare costantemente - prosegue il vicesindaco -. Abbiamo classificato come richiesto dalla Prefettura le strade in codici giallo, arancione e rosso. La maggior parte della nostra rete viaria è di colore arancio, e per questo motivo quando si verificano fenomeni atmosferici di tale portata, diventa un problema. Ora dovremo rimettere mano a quelle strade dove eravamo intervenuti in somma urgenza". Secondo quanto riferito dal rappresentante della giunta Sagrini nelle strade comunali casolane sono state finora conteggiate quasi trecento frane, ed in una tale situazione di precarietà, ogni volta che temporali rilevanti si riversano sul territorio creano non poche problematiche da gestire. "Il territorio è martoriato - conclude Nati –, e siamo molto preoccupati in vista dell’autunno. Le nostre strade sono attualmente riaperte solo per il passaggio dei residenti e dei mezzi di soccorso. Abbiamo bisogno di interventi e di aiuti immediati".

d.v.