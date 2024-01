Fortunale di luglio, ultimo giorno per richiedere i contributi

C’è tempo fino a oggi per presentare le domande di contributo per famiglie e imprese colpite dal fortunale di luglio. La stessa scadenza vale anche per le richieste dei Cas, ovvero i contributi di autonoma sistemazione, sempre in merito al fortunale. Per i contributi a risarcimento dei danni, i privati dovranno presentare la domanda cartacea presso l’Urp del proprio Comune di residenza previo appuntamento, mentre le aziende dovranno presentare la domanda unicamente online attraverso il portale dedicato. Tutte le informazioni e i moduli per richiedere i contributi sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it al link https://www.labassaromagna.it/Servizi/Richiedere-i-contributi-per-il-maltempo-di-luglio-2023. Info. cas@unione.labassaromagna.it.