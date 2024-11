Forza Italia contro Guerra: "Prestazioni sanitarie inappropriate, denunci"

Tema caldo, quello della sanità, al di là del fatto che si sia in piena campagna elettorale per le regionali. Fabrizio Dore e Alberto Ancarani, rispettivamente candidato capolista alle elezioni regionali per Forza Italia e Capogruppo del partito a Ravenna, non le mandano a dire alla sinistra. "Sulla sanità i candidati della lista de Pascale non ne azzeccano una". Affermazione seguita da un ragionamento più ampio. Nel mirino finisce Michela Guerra, "presidente non dimissionaria della Consulta del Volontariato ed ex proprietaria di una clinica privata accreditata". Guerra, parlando di liste d’attesa, "sottolinea l’importanza di educare i cittadini a uno stile di vita sano, perché migliorare la qualità della vita significa, nel lungo termine, ridurre il numero di persone che necessitano di cure specialistiche, riuscendo magistralmente, in un’unica proposta, a non dire assolutamente nulla e a creare un alibi alla classe politica che ha fin qui governato (il centrosinistra, ndr), fallendo, e di cui aspira ora ufficialmente a far parte". Guerra, proseguono gli azzurri, propone una ’verifica rigorosa dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, a tutti i livelli e specialmente quelle fornite dai privati accreditati della Regione che, rimborsati con tariffe bassissime dal Servizio Sanitario Nazionale per gli esami e le visite ambulatoriali, potrebbero essere indotti a fare cassa promuovendo per lo stesso paziente altri accertamenti successivi, che talvolta potrebbero non essere necessari’.

"Qui la cosa diventa decisamente interessante proprio per il pulpito da cui proviene! Dobbiamo dunque dedurre che questa prassi di vendita e svendita delle prestazioni sanitarie sia una prassi a lei nota per sua esperienza diretta in qualità di “esperta” avendo operato per anni dalla parte del privato accreditato, come non ha mancato di ricordarci? In tal caso, la candidata si è recata presso la Procura della Repubblica come avrebbe fatto qualunque buon cittadino, e a maggior ragione chi si vuole candidare a svolgere un ruolo pubblico, per denunciare una malversazione o una truffa nei confronti dei pazienti?"