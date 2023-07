Forza Italia, Donatella Donati vice coordinatrice della nuova giunta provinciale

La lughese Donatella Donati è vice coordinatrice della nuova giunta provinciale di Forza Italia. L’annuncio è avvenuto durante l’ultima riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia iniziata con un minuto di silenzio in onore del Presidente e Fondatore Silvio Berlusconi. Nell’occasione il nuovo Coordinatore provinciale Fabrizio Dore ha reso noti i nomi dei componenti della nuova Giunta provinciale composta da: Donatella Donati, Vice-Coordinatore, Alberto Ancarani Responsabile alla Formazione, Bruno Fantinelli Responsabile Enti Locali, Daniela Mazzoni Responsabile Amministrazione e Tesoreria con delega all’Organizzazione, Eleonora Zanolli, Responsabile dei Dipartimenti con delega a quello degli Affari legali. Come coordinatori comunali, inseriti nel coordinamento Provinciale del Partito, sono stati nominati Nicola Trito per la città di Ravenna, Vincenzo Minardi per Castelbolognese, Gilberto Fenati per Conselice, Nicoletta Ricci per Fusignano, Francesco Zannoni per i Comuni della Bassa Romagna, Simone Lucchi per la città di Cervia e Paolo Placci per quella di Faenza. Si aggiungono le figure di Cesare Bedeschi come Responsabile provinciale di Forza Italia Seniores e di Davide Toscano a cui si rinnova l’incarico di responsabile delle Frazioni del Comune di Ravenna.

m.s.