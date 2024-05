Forza Italia, ecco i candidati

A sostegno della coalizione di centrodestra è stata presentata l’altra sera, presso la sede del Comitato elettorale del candidato sindaco Massimo Mazzolani, la lista dei candidati al consiglio comunale che si trovano nelle fila di Forza Italia.

La compagine azzurra torna in campo con rinnovato entusiasmo per le amministrative di Cervia di quest’anno, presentandosi col proprio simbolo dopo aver disertato la precedente tornata del 2019. La nuova squadra cervese , dopo un lungo periodo di assenza, si è riformata circa un anno fa per costruire un sano confronto nell’intento di risolvere i problemi della città. Radicata sui valori fondanti del partito, Forza Italia ha deciso di puntare sul candidato sindaco Massimo Mazzolani "sposando il suo programma e riconoscendo in esso i valori che da sempre sono nelnostro dna, come il valore della libertà della persona e della libera impresa".

Sono vari i punti programmatici che stanno particolarmente a cuore agli azzurri per rendere più vivace la città di Cervia, a cominciare dal miglioramento del settore del turismo cittadino e balneare, "così come sono da migliorare i collegamenti della rete stradale – è stato ribadito –, pensando una città che guardi con particolare interesse ai giovani e allo sport".

Alla serata di presentazione erano presenti l’onorevole Rosaria Tassinari, segretaria regionale di Forza Italia e candidata alle europee; il segretario provinciale Fabrizio Dore; il segretario comunale Simone Lucchi oltre al candidato sindaco Massimo Mazzolani, che ha rivolto alla squadra azzurra un messaggio positivo e ottimistico per il futuro. La lista è composta da un gruppo eterogeneo che mira a rappresentare la più ampia parte del tessuto sociale cervese. Al suo interno vede la presenza di presidenti di associazioni, ristoratori, ex dipendenti bancari, pensionati, analisti contabili, periti termotecnici, artigiani ed ex consiglieri comunali.

La lista dei candidati di Forza Italia vede come capolista Adele Dallamotta, al quale seguono poi Simone Lucchi, Adriano Merola, Massimo Milanesi, Stefania Cortesi, Ermanno Tassinari, Ermes Vandi, Nilla Angeli, Roberto Marzola, Maria Cristina Rossi, Emanuele Monacelli e Roberto Manzelli.

"Un brindisi ha coronato una serata – è stato il commento dei relatori in seguito all’evento – durante la quale si sono respirati ottimismo ed entusiasmo, visto che nell’ultima tornata elettorale il simbolo azzurro non era nella scheda, mentre questa volta ci sono le condizioni per un grande risultato".

r.b.