"Forza Italia ha la classe dirigente più apprezzata del centrodestra"

"L’esito elettorale che vede la vittoria al primo turno del candidato del centrosinistra non può certo soddisfarci, ma è il prodotto di un contesto generale che non abbiamo mai ignorato". Con queste parole il segretario provinciale di Forza Italia, Fabrizio Dore, analizza il voto e guarda oltre: "Sarà necessario, con il partito più grande della coalizione, iniziare la consiliatura sin dalla prima fase con un progetto di lungo periodo che metta in condizione i partiti di centrodestra di essere realmente competitivi quando il mandato sarà terminato".

"Ciò che può offrire Forza Italia – aggiunge – è una classe dirigente di prim’ordine con i primi due candidati più votati di tutto il centrodestra, e con il capolista al numero 3 della classifica dei più votati delle liste di Forza Italia nei capoluogo di provincia di tutta la regione".

Infine Dore ringrazia i candidati della lista di Forza Italia e, in particolare, il "nostro candidato sindaco Nicola Grandi, neo consigliere di Fratelli d’Italia, un grande ringraziamento per aver rappresentato la coalizione insieme alla nostra Eleonora Zanolli, candidata vice sindaco, prima dei non eletti, e seconda per preferenze fra i partiti di coalizione".