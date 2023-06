Forza Italia, nuova guida Dore nominato coordinatore "Aumenteremo gli iscritti"

Fabrizio Dore è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Subentra a Bruno Fantinelli che ha ricoperto l’incarico per 10 anni "particolarmente complessi per il partito". Il nuovo organigramma è stato illustrato alla presenza della coordinatrice regionale di Forza Italia, l’onorevole Rosaria Tassinari. Fantinelli ha chiesto di passare la mano e così la neo coordinatrice ha indicato per il ruolo il trentasettenne Dore, che dopo cinque anni ai vertici del movimento giovanile regionale è stato ritenuto la persona giusta per curare il territorio ravennate. Nel suo intervento l’on. Tassinari ha voluto "fortemente ringraziare Bruno Fantinelli per il lavoro svolto e per le doti di equilibrio e mediazione che ha saputo dimostrare durante il suo lungo incarico. In tal senso la deputata azzurra ha annunciato la sua nomina a componente del coordinamento regionale con l’incarico di "Referente organizzazione rapporti con gli alleati della Romagna".

Dore ha dichiarato l’intenzione "di proseguire nel lavoro svolto da Fantinelli e di voler incrementare la presenza azzurra su tutto il territorio provinciale" e ha ringraziato per la fiducia accordata l’on. Tassinari e il capogruppo azzurro in consiglio comunale Alberto Ancarani, presente in prima fila, per averlo fatto entrare tanti anni fa in Forza Italia. C’è stato spazio, nell’intervento di Tassinari anche per un quadro generale sul governo e sul partito. In merito al primo aspetto "si è soffermata in particolare sull’arrivo all’esame della Camera del decreto alluvione, invitando il territorio a segnalare eventuali emendamenti da presentare in fase di conversione in legge". Per quanto riguarda Forza Italia invece, la dirigente azzurra dopo aver chiesto un applauso per il presidente Berlusconi, da venerdi nuovamente ricoverato, ha voluto ricordare i prossimi appuntamenti che sono le elezioni europee e comunali del prossimo anno. Per ora Ancarani, che è capogruppo, consigliere nazionale di Anci e membro del Comitato europeo delle regioni, sembra stare alla finestra. Dice di non essere interessato a candidature in vista di Europee e Regionali. Ma visto che ci saranno consultazioni elettorali nel 2024, 2025 e 2026 non è detto che non decida di scendere in campo in una di queste competizioni. l.t.