Forza Italia: "Tasse locali da ridurre La Pigna si decida"

"Dalla lista La Pigna non abbiamo avuto risposte ufficiali. Abbiamo sollecitato il candidato sindaco Nicola Grandi a chiudere il prima possibile questa partita. La coalizione deve farsi trovare pronta". Fabrizio Dore, segretario provinciale di Forza Italia, fa capire che il tempo a disposizione della lista civica sta scadendo. "Se qualcuno vuole aggiungersi alla nostra coalizione, non vediamo l’ora", aggiunge il consigliere comunale Alberto Ancarani. Pure lui fa capire che i tempi per prendere una decisione sono stretti. Della coalizione fanno parte al momento Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. In caso di vittoria contro la coalizione di centro sinistra, che punta sul dem Alessandro Barattoni (favoritissimo), il vice sindaco sarà l’azzurra Eleonora Zanolli, che punta su un cavallo di battaglia dei berlusconiani: le tasse.

"E l’ex sindaco De Pascale, da Ravenna fino alla Regione, si è dimostrato essere un tassatore seriale. nel 2023 fece una manovra di bilancio molto onerosa, aumentando l’addizionale Irpef al massimo. Alta è pure l’Imu, e non apriamo il capitolo Tari, la tassa sui rifiuti". Sintetizzando: "Giù le mani dalle tasche dei cittadini". Zanolli anticipa la domanda della stampa: "Voi direte, da dove prendiamo i soldi per evitare di aumentare le tasse? Pisa, Pistoia e Siena sono città che sono state a lungo amministrate dal centrosinistra".

Quando le elezioni hanno ribaltato la situazione, il centrodestra ha trovato "sacche di clientelismo e sprechi". Tra le proposte targate Forza Italia che fanno parte del programma elettorale, c’è la creazione in municipio di uno sportello unico che faccia da punto di riferimento a chi vuole avviare un’attività. "Vogliamo la riduzione della pressione fiscale e della burocrazia. Poi, non compete al Comune, c’è anche l’altro cancro del paese, cioè la giustizia". In area centrodestra in campo c’è anche Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), appoggiato da Lega e Popolo della Famiglia. "La Lega è un orpello di quella lista. Non è una coalizione. Meglio: è una monolista", punzecchia Ancarani. Domani Forza Italia terrà il congresso comunale all’Hotel Mattei. Unico candidato alla carica di segretario comunale è l’uscente Nicola Tritto, che verrà riconfermato. Presentato infine il simbolo elettorale, che richiama Berlusconi. "Lui è ancora il nostro presidente", chiude Dore.

