Forze armate, cerimonia dell’Unuci

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate’, la sezione Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) di Lugo organizza per la giornata di domani a partire dalle 10.45, al Sacrario dei Caduti collocato nella chiesa degli Ex Padri Cappuccini di via Cardinal Massaia 7, la celebrazione della santa messa a suffragio di tutti i Caduti, officiata da Sua Eccellenza il vescovo monsignor Giovanni Mosciatti.

La cerimonia sarà anticipata dalla deposizione di una corona alla lapide esterna e sarà seguita da interventi istituzionali a celebrazione della Giornata del 4 novembre. La cittadinanza è invitata.

m.s.