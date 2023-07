Fossili ed espositori distrutti Il tornado ha colpito anche ‘Gea’

Anche ‘Gea - Il Giardino del Tempo’, parco didattico geologico e sensoriale situato nella frazione lughese di Giovecca lungo l’omonima via e a poche decine di metri dall’argine del Santerno, non è stato purtroppo risparmiato dall’impressionate evento meteo che sabato scorso ha travolto l’area nord della Bassa Romagna. Il parco, che si estende per circa un ettaro, ha subito gravi danni al percorso geologico, con molti fossili distrutti o semidistrutti dalla furia del vento. Inaugurato nel maggio 2018 il parco Gea ha ospitato in questi anni circa 3mila studenti delle scuole delle province di Ravenna, Bologna e Ferrara. Il suo caratteristico percorso geologico mostra una collezione di fossili ereditati dall’appassionato Ermete Bartoli, che tracciano il percorso dell’evoluzione della vita sulla Terra fino alla comparsa dell’uomo preistorico e dei suoi insediamenti. "L’esposizione all’aperto dei fossili è stata scelta per coniugare natura e didattica – raccontano Sara Cortesi, titolare del Parco e Luigi Savorani, marito e contitolare –, e siamo sempre stati consci del pericolo derivante dagli eventi atmosferici, ma nei suoi primi cinque anni, nonostante diversi temporali anche molto violenti, l’esposizione non aveva mai registrato seri danni. Questa volta, però, quello che gli addetti ai lavori hanno appurato trattarsi di un cosiddetto ‘downburst’ (violenta ‘cascata’ di vento che produce intense raffiche lineari senza moti vorticosi, ndr) ha invece distrutto diversi espositori, realizzati da un’azienda specializzata trentina, con all’interno fossili di grande valore che in alcuni casi sono andati in mille pezzi".

Un fossile di Orthoceras proveniente dal Marocco (più di 400 milioni di anni fa) di quasi 3 metri si è spezzato in tre parti, mentre una lastra di Belemniti (150 milioni di anni fa) è diventata un puzzle da ricostruire. Conchiglie rarissime (50 milioni di anni fa) forse non saranno restaurabili, ma alcuni pezzi messi nelle sapienti mani di Ermete Bartoli potranno riprendere vita e tornare ad essere testimoni della storia dell’evoluzione sulla terra. "Non contando i numerosi alberi caduti – commentano con amarezza Sara e Luigi –, il danno è di diverse migliaia di euro solo per ripristinare il percorso e renderlo fruibile per settembre con l’arrivo delle scuole prenotate. L’unico aspetto che ci regala un sorriso è che la capanna neolitica, costruita con pali in legno e canne, non ha subito danni. L’uomo preistorico era già in grado di costruire dimore sicure e durature". Infine una riflessione della coppia di coniugi: "Il 2023 si sta rivelando un anno intenso di eventi che hanno messo a dura prova i territori in cui viviamo, prima l’alluvione ora il downburst e il tornado; questi eventi così importanti e catastrofici devono prima di tutto farci riflettere sui cambiamenti che ci riguarderanno nel breve futuro, quindi riteniamo utile che la Comunità sia sostenuta dalle istituzioni oltre che economicamente anche culturalmente affinché i cittadini diventino resilienti e consapevoli dei rischi comportati dall’ambiente in cui viviamo e dal cambiamento climatico".

Luigi Scardovi