Fosso Ghiaia, sfida alla regina. Bagnacavallo a caccia del primato

Il Savarna, tornato capolista solitario nel girone G di Prima, ospita il Fosso Ghiaia in uno dei derby ravennati di categoria: ospiti arrembanti, a -3 dalla zona playoff ma anche ad appena 2 punti dai playout in una classifica cortissima. Altri derby bizantini ad Alfonsine tra l’Only Sport e il Bagnacavallo, secondo a 2 lunghezze dal primato, nonché a Marina che ospita il Savio. Nel girone F il Cotignola – a caccia di punti playoff – in campo a Ozzano col Savena.

Programma Prima Categoria (17ª giornata, ore 14,30). Girone G: Meldola-Sp. Predappio (ore 15). Domani: Marina-Savio, Modigliana-R. Fusignano (ore 15), Only Sport Alfonsine-Bagnacavallo, S. Vittore-Carpena, S. Pancrazio-Pianta, S. Sofia-Vecchiazzano, Savarna-F. Ghiaia. Classifica: Savarna 32; Bagnacavallo 30; S. Vittore 26; Vecchiazzano 25; R. Fusignano, S. Sofia 24; Pianta 23; F. Ghiaia, Modigliana 21; Meldola, S. Pancrazio 20; Carpena, Savio 19; Sp. Predappio 18; Only Sport 16; Marina 8. Girone F: Murri-Basca (ore 14,30).

Domani: P. Bubano-Virtus Faenza, Dozzese-Pontevecchio, Fly-Fontanelice, Fossolo-Libertas, Funo-Castel del Rio, Reno Molinella-Tozzona Pedagna, Savena-Cotignola. Classifica: Tozzona Pedagna 32; Dozzese 31; Pontevecchio 30; Basca 26; Fontanelice, Cotignola 25; Reno Molinella, Placci Bubano 24; C. del Rio 23; Fly Sant’Antonio 21; Libertas Castel San Pietro 19; Funo 18; Savena 17; Virtus Faenza 13; Murri 11; Fossolo 7.