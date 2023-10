Fosso Vecchio e Villa Prati-Boncellino, il progetto da 60 milioni

Un progetto da oltre 60 milioni per le casse di espansione del Fosso Vecchio e l’efficientamento della pratica irrigua nel comparto Villa Prati-Boncellino, nel comune di Bagnacavallo, è stato illustrato l’altra sera durante una partecipata riunione del Consiglio di zona. Per il Comune erano presenti la sindaca Eleonora Proni e gli assessori Caterina Corzani, Francesco Ravagli e Alfeo Zanelli, per il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Paola Silvagni, caposettore Progettazione e Alberto Zaffagnini dello stesso ufficio.

"Si tratta di un progetto fondamentale per il territorio – ha sottolineato l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – che grazie ai fondi Pnrr e Foi (Fondo opere indifferibili) è ora possibile realizzare. Il progetto unisce diverse esigenze: la messa in sicurezza del territorio per quanto riguarda le piene del Fosso Vecchio in caso di pioggia, l’obiettivo ambientale di risparmiare quanto più possibile la risorsa idrica e garantirne la qualità e un approvvigionamento sicuro attraverso la distribuzione delle acque del Cer mediante reti tubate interrate con consegna dell’acqua irrigua in pressione fino a bordo d’azienda".

Caratteristiche e numeri del grande progetto sono stati illustrati da Paola Silvagni: "I lavori, dell’importo complessivo di oltre 60 milioni e 137mila euro, sono finanziati per 37 milioni dal Pnrr, per circa 18 milioni e 695mila euro dal Foi, che copre il maggior costo dell’opera dovuto all’aumento dei prezzi, per un milione e 82mila euro circa dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e per 3 milioni e 360mila euro dai privati beneficiari. Sono in corso le gare d’appalto e si prevede l’aggiudicazione dei lavori nel prossimo mese di novembre. L’appalto è suddiviso in tre lotti per permettere l’avanzamento dei cantieri in contemporanea e il rispetto delle tempistiche dettate dal Pnrr. Sono in corso la raccolta delle adesioni da parte delle aziende agricole che vorranno allacciarsi all’impianto e i sopralluoghi in campagna lungo i tracciati delle condotte propedeutici all’avvio dei cantieri". Durante la riunione dell’altra sera si è fatto anche il punto sui rimborsi post alluvione.