Foto di nascosto alla ex moglie. Poi la zuffa al bar con il cognato

La violenta lite con l’ex cognato, all’inizio di luglio, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel giorno, tra insulti e cazzotti, è esplosa davanti a tutti una tensione che covava da anni e che ha spinto la sorella della vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine. Da lì, la 26enne ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia: un matrimonio iniziato in Albania nell’agosto del 2017 e presto trasformato in una gabbia di gelosia, controlli e paura.

Nei giorni scorsi il gip di Ravenna, Janos Barlotti, ha disposto per l’ex marito, un cittadino albanese di 32 anni residente a Faenza, indagato per stalking, la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e del divieto assoluto di contatti, con applicazione reciproca del braccialetto elettronico di controllo a distanza. Ieri, difeso dall’avvocato Gian Luigi Manaresi, l’uomo si è presentato all’interrogatorio di garanzia avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Faenza, attraverso la denuncia della donna, la stessa aveva vissuto un rapporto segnato fin dall’inizio da possessività e sospetti. Ogni uscita, ogni rientro a casa diventava occasione di rimproveri, insulti o spintoni.

In un episodio particolarmente grave, al termine di una serata con un’amica, sarebbe stata schiaffeggiata e minacciata di morte, mentre il marito brandiva un coltello. In pubblico le scenate non mancavano: bastava vederla parlare con qualcuno o trovarla in un bar frequentato da altri ragazzi perché l’uomo perdesse il controllo.

Negli ultimi mesi, dopo una separazione consensuale, almeno nella forma, la situazione si era aggravata. L’ex moglie racconta di pedinamenti, appostamenti sotto casa, sorveglianza costante nei luoghi di lavoro e nei bar che frequentava. Non solo: riceveva sul telefono foto scattate di nascosto, immagini di lei al lavoro o seduta a un tavolino, a conferma che ogni suo passo era seguito. Un’amica, ascoltata dalla polizia, ha riferito le confidenze della donna, che si sentiva giudicata e insultata solo per la frequentazione di un locale ritenuto “malfamato” dal marito.

Anche il tema dei figli era diventato terreno di scontro, con tensioni crescenti che avevano già coinvolto i familiari. Fino alla rissa di luglio con il cognato, episodio che ha fatto emergere con chiarezza la spirale di violenza psicologica e fisica. Quel giorno, dopo quello che sembrava un incontro amicale tra due cognati, l’arrivo della donna aveva esacerbato gli animi, scatenando una zuffa culminata anche qui in querele reciproche.

Nell’ordinanza, il gip ha sottolineato la credibilità del racconto della 26enne e la gravità della condotta dell’indagato, tale da generare ansia costante e modificare radicalmente la sua vita quotidiana.

