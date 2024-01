Foto ‘proibite’ in chiesa, condannato

Passando davanti alla chiesa della Pace di Trarivi, nel luglio del 2015, gli abitanti della frazione di Montescudo, nel Riminese, erano rimasti senza parole. In piedi davanti all’altare due donne in abito da suora e con il rosario in mano si scambiavano un bacio carico di passione, mentre un prete alle loro spalle benediva l’unione. Una scena sconvolgente, almeno per la piccola comunità della Valconca. Alcuni cittadini chiamarono i carabinieri. Il Comune e il parroco si costituirono parte civile nel processo difesi dall’avvocato Samuele De Sio. Il fotografo, difeso dall’avvocato Fabiomassimo Del Bianco si scusò, sottolineando però che la chiesa della Pace non essendo recintata era raggiungibile da chiunque.

Per quella vicenda, mercoledì scorso, il giudice monocratico del tribunale di Rimini si è pronunciato con una sentenza di condanna nei confronti di Giorgio Augelli, il fotografo faentino che aveva organizzato il set dello scandalo in previsione di una futura mostra dedicata al rapporto tra sacro e profano.

Quattro mesi (pena sospesa) la condanna inflitta per entrambi i capi di imputazione (violazione di domicilio e offesa ad una confessione religiosa), oltre al pagamento di un’ammenda simbolica di 500 euro a favore della parrocchia e del Comune, che si erano costituiti parte civile attraverso l’avvocato Samuele De Sio. Assolti invece i tre attori, due donne vestite da suora e un uomo da prete, che erano con lui all’interno dell’antica chiesa della Pace di Trarivi. Il legale del fotografo, l’avvocato Fabiomassimo Del Bianco, ha annunciato la volontà di ricorrere in Appello.

Su un eventuale secondo grado di giudizio incombono però i termini della prescrizione. Il fotografo aveva tentato la strada della conciliazione, facendo pubblica ammenda e cancellando gli scatti incriminati, ma evidenziando di aver ottenuto dei regolari permessi per allestire il set fotografico. La chiesa, a detta del fotografo e dei collaboratori, inoltre non era chiusa al pubblico ma facilmente raggiungibile passando dal prato sul retro. I legali del fotografo hanno poi rilevato l’incongruenza tra i capi d’accusa e in particolare sulla violazione di proprietà privata e di atti osceni in luogo pubblico. L’amministrazione comunale non aveva invece nascosto il proprio disappunto, sostenendo che fosse stata commessa una violazione di proprietà privata e parlando di una rappresentazione sconveniente. Nella delibera di giunta con cui si era deciso di dare mandato a un legale, l’amministrazione comunale faceva riferimento alla "gravità dei fatti commessi" e al "danno di immagine che ne è derivato per l’ente".

La rappresentazione nel luglio del 2015 a Trarivi non era andata giù ai residenti di Montescudo, che senza pensarci due volte avevano chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma si erano precipitati sul posto, accompagnati dall’amministrazione comunale.

Dopo la sentenza di condanna il fotografo faentino spiega che "non ho mai inteso offendere una confessione religiosa, ed essendo i resti di quella chiesa a Montescudo facilmente accessibili da chiunque, continuo a ribadire che a parere mio non si configura la violazione di alcun domicilio. Avevo perfino chiesto in precedenza il permesso di scattare". E comunque "tutti quei materiali sono stati distrutti". In ogni caso Augelli è pronto a "ricorrere in appello, e se serve, in Cassazione"

Lorenzo Muccioli

Filippo Donati