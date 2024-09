Fotografia e jazz si fondono in una mostra itinerante

La stagione del bagno Lupo 340 di Milano Marittima prosegue stasera. Alle 19 si inaugura Jazz World Photo 2014-2024, mostra fotografica che espone i 33 scatti dei vincitori del prestigioso concorso dal 2014 al 2024. La mostra sarà aperta fino al 15 settembre.

"Quella che originariamente era una mostra unica di fotografi jazz provenienti da diversi paesi si è sviluppata in un concetto unico di concorso e in una conseguente mostra itinerante delle 33 foto annuali Top Jazz World Photo", spiegano gli organizzatori. "Nel tempo tutto questo è stato implementato con workshop fotografici, presentazioni in fiere e, soprattutto, incontri e amicizie. Il nome che abbiamo scelto è una combinazione di tre parole che simboleggiano al meglio di cosa si tratta. Ci basiamo sulla creatività e sulla spiritualità del jazz".

Il concerto degli Aiga, previsto originariamente per stasera, è stato invece annullato per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori.