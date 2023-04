‘Fotografo fashion dell’anno 2022’ Giorgia Corniola premiata a Londra

Non si ferma la pioggia di premi che valorizza l’arte di Giorgia Corniola. La fotografa lughese è stata di recente ospite a Londra, dal 15 al 18 marzo scorso, per ritirare il primo premio come fotografo dell’anno 2022 per la categoria fashion – un globo di cristallo posto su una base quadrata dello stesso materiale –vinto nell’ambito del concorso annuale organizzato da ‘The Societies of Photographers’.

Pochi giorni dopo è arrivato un secondo riconoscimento, che l’ha inserita nella top 10 della Fine Art Photographers 2022, concorso promosso da One Eyland World’s, organizzazione con sede in India, e le ha attribuito la medaglia d’oro nella categoria Fashion. Un altro primo posto è arrivato da Parigi, dove Giorgia Corniola ha fatto incetta di punti, nell’ambito del concorso organizzato da WPE Awards International Photography. Infine, un altro piazzamento decisamente importante, il primo e terzo posto della categoria fashion & beauty, è pervenuto dalla Malesia, nel concorso per stampe organizzato da Cosmos Awards.

Da una bacheca, posizionata all’interno del nuovo studio, Giorgia Corniola Ritratti Creativi di via Roberto Ruffilli, spuntano almeno altri 50 premi a far compagnia agli ultimi. "Andare a Londra e partecipare alla convention è stato decisamente emozionante – racconta –. Dopo due anni di eventi organizzati a distanza, è stato davvero bello riuscire ad assaporare l’atmosfera di persona e soprattutto condividere la propria esperienza con altri. Durante questi eventi si incontrano tantissime persone e professionisti. Il confronto con ognuna di loro è sempre positivo".

La partecipazione ai contest internazionali, dove Giorgia sta mietendo successi da anni, continuerà anche nei prossimi mesi, nonostante gli impegni che aumentano. "Dopo lo stop forzato dalla pandemia – spiega – il lavoro è ripreso bene. Abbiamo consolidato il rapporto con la nostra clientela che proviene, nella maggior parte dei casi, da altre provincie, soprattutto quella di Bologna. Siamo riusciti ad intercettare un target al quale corrispondiamo". Il rapporto con il territorio resta e viene alimentato anche da iniziative legate al mondo della scuola. "Anche quest’anno – spiega – seguiremo il progetto fotografico sviluppato con il liceo Ricci Curbastro di Lugo. Come nella prima edizione – conclude – aiuteremo a identificare la scelta del tema sul quale gli alunni dovranno esercitarsi alla macchina fotografica e faremo poi parte della giuria nel selezionare le immagini migliori".

Monia Savioli