Fotomontaggio con la sindaca "Smettete di offendere Conselice"

Un fotomontaggio con in primo piano la sindaca di Conselice, Paola Pula, sullo sfondo di alcune montagne e il titolo, come se fosse la locandina di un film, ‘Nessuno uscità vivo di qui’ con, tra parentesi, ‘Si sconsiglia vivamente la visione, ad un pubblico intelligente’. Troppo per la prima cittadina del paese della Bassa Romagna, al centro delle cronache durante l’alluvione per essere rimasto sott’acqua per giorni. "In questi mesi non ho mai detto nulla sulle offese personali ricevute – ha scritto Pula in un lungo post su Facebook –, non perché non ci rimanessi male, ma ho compreso il momento difficile, complesso che la comunità stava attraversando fatto anche di rabbia e di tensione. Sono certa di aver fatto assieme ad altri il massimo per una gestione di una emergenza senza precedenti...Si poteva fare meglio? Certo nessuno è immune da errori". E ancora: "Ma questa immagine che mi è stata appena girata non è un attacco alla mia persona, ma alla mia, nostra comunità e questo non lo posso tollerare". La prima cittadina tiene a sottolineare che "Conselice non è un posto invivibile", "non è come viene spesso dipinta da chi non l’ha mai vissuta" ma è "vogliosa di ricominciare", "è quella che abbiamo conosciuto durante le settimane più dure dell’emergenza: è la storia di persone alluvionate che nonostante tutto si sono messe a disposizione degli altri proprio con la volontà di ritornare a essere il paese che eravamo, anche possibilmente migliore". E "non permetterò a nessuno di attaccarla in questo modo". Sull’eventuale denuncia la sindaca resta vaga: "Valuterò, ma questo è troppo".