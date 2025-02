Fotovoltaico ’Cava Manzona’: "Il ministero proceda con la Via"

Il progetto in questione, battezzato ’Cava Manzona’, riguarda un impianto fotovoltaico della potenza elettrica complessiva di 31,11 MW. A presentarlo il 7 dicembre del 2021 al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Mase, era stata una società ravennate, la C.M. Solar srl. L’attesa, a oggi vana, era legata alla valutazione di impianto ambientale, la Via, passo fondamentale per potere procedere. Un silenzio ministeriale sul quale il Tar di Bologna, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha dato ragione alla srl ravennate: il suo ricorso è fondato e il Mase entro 30 giorni dovrà concludere l’iter per la Via. Se non lo farà, verrà nominato un commissario a spese del ministero.

Una questione intricata ma fondamentale in epoca di progetti energetici. La mole di lavoro ha infatti dilatato i tempi rendendo difficile discernere quali siano le tempistiche da rispettare anche alla luce di variazioni di legge. Nella caso della ’cava Manzona’, il progetto rientra nella parte seconda del ’Codice dell’ambiente’, norma del 2006. Sinteticamente: generazione di energia elettrica con impianti a basso impatto. A rigore di tale legge, le scadenze, dunque anche per il progetto ravennate, avrebbero dovuto essere al massimo di 160 giorni: cioè 130 per l’istruttoria tecnica e 30 per adottare il provvedimento. A conti fatti, secondo la srl, entro il 28 aprile scorso il Mase avrebbe dovuto adottare il provvedimento di Via: e invece tutto si era arenato in una "perdurante inerzia". Un "silenzio illegittimamente serbato" per il legale rappresentate della srl: da qui il ricorso attraverso gli avvocati Giannalberto Mazzei, Antonio Biasi e Cesare Fossati. Coinvolti ministero e Regione (quest’ultima non costituitasi).

Da parte sua l’avvocatura dello Stato, al termine di una lunga memoria deposita il 24 dicembre, ha concluso per l’infondatezza del ricorso dato che - a suo dire - i termini non sarebbero affatto scaduti. Del resto "delle oltre 1.000 istanze in corso di Via, non tutte hanno la medesima rilevanza ai fini della transizione ecologica". E poi la specifica legge varata l’anno scorso, stabilisce che "sono da considerarsi prioritari i progetti fotovoltaici e agrivoltaici on-shore di potenza nominale almeno a 50 MW e quelli eolici almeno a 70 MW". La srl a sua volta con memoria depositata il 3 gennaio, ha negato che le nuove norme possano avere "effetti rilevanti sui termini della procedura Via".

Il collegio bolognese, presieduto dal giudice Paolo Carpentieri, ha prima esaminato la questione della priorità: il progetto di ’Cava Manzona’ non rientra in tale categoria "perché di potenza inferiore ai 50 MW"; inoltre "non è contemplato né finanziato dal Pnrr". Tuttavia i giudici hanno manifestato perplessità sulle nuove norme e sulle interpretazioni "del nuovo ordine di priorità" per la Via in ragione delle "migliaia di progetti presentati nell’ultimo anno".

Una "difficoltà interpretativa" alla luce di quella che è stata definita "inadeguatezza del nuovo testo normativo". E così, alla "ricerca di una soluzione, anche pragmatica, di sostanziale giustizia", i giudici hanno optato per "ritenere comunque non derogati i termini perentori del ’Codice ambiente’", auspicando un "nuovo intervento chiarificatore del legislatore". Vista la "complessità e la novità delle questioni", le spese di causa sono state compensate.

Andrea Colombari